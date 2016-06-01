سحر نصر: مصر تلقت 500 مليون دولار دفعة أولى من منحة سعودية بـ2.5مليار دولار

قالت سحر نصر وزيرة التعاون الدولى المصرية اليوم الأربعاء، إن بلادها تلقت 500 مليون دولار تمثل أول دفعة من منحة سعودية بقيمة 2.5 مليار دولار.

وأعلن مجلس الوزراء المصرى الخميس الماضى لأول مرة موافقته على اتفاق المنحة بين مصر والسعودية بقيمة 2.5 مليار دولار، لتعزيز برنامج الاقتصاد المصرى، والذى تم توقيعه فى أبريل خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة، ولكن لم يعلن عنه فى حينها.

وقالت سحر نصر لـ"رويترز" عندما سُئلت عن صحة ما نشر فى إحدى الصحف المحلية اليوم عن حصول مصر على الدفعة الأولى بقيمة 500 مليون دولار من منحة السعودية قالت "صحيح."

ولم تخض وزيرة التعاون الدولى فى أى تفاصيل بشأن الموعد الذى وصلت فيه الدفعة الأولى.

والسعودية أكبر مصدر للنفط فى العالم وداعم رئيسى للرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى بجانب الإمارات العربية المتحدة والكويت اللتين قدمتا مع المملكة مساعدات بمليارات الدولارات لمصر بعد عزل "محمد مرسى" فى يوليو 2013.

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