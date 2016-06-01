تدمير 19 هدفا إرهابيا ومقتل وإصابة 18 مسلحا خلال حملات أمنية بشمال سيناء

واصلت قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء اليوم، عملياتها الأمنية بمناطق متفرقة جنوب الشيخ زويد ورفح ومحيط مدينة العريش، وأجزاء من من مناطق وسط سيناء، والمنطقة الحدودية.

وقال مصدر أمنى بشمال سيناء، إن الحملات شاركت فيها قوات مجهزة حاصرت المناطق المستهدفة ونفذت عمليات هجومية واستهداف مباشر لأهداف إرهابية ثابتة ومتحركة بناء على معلومات ومراقبة لتحركات العناصر.

وبحسب المصادر الأمنية، أنه تم خلال العمليات ضرب أكثر من 19 هدفا إرهابيا ومقتل 8 وإصابة 10 من المسلحين خلال تحركاتهم، وأثناء اختبائهم، كما تم تدمير 5 خنادق تستخدم كمخابئ تحت الأرض ومخازن أسلحة ومتفجرات ومناطق تجمع وإيواء لتلك العناصر، وتدمير سيارتى دفع رباعى وسيارت خاصة و6 دراجات بخارية، كما تم ضبط 3 أنفاق حدودية عبارة عن فتحات قديمة كانت تستخدم فى عمليات التهريب وتسلل عناصر بين مصروغزة.

وأضاف المصدر، أن القوات أحبطت 4 هجمات إرهابية خلال عملياتها، بينها هجومان كان يستعد لتنفيذهما عناصر مسلحة تحمل أسلحة أثناء سير القوات على طريق العريش رفح، وهجومان آخران جنوب الشيخ زويد، كما تم تفجير6 عبوات ناسفة، رصدت القوات قيام مجهولين بزرعها جانب الطريق، وتم تفجيرها عن بعد دون خسائر.

وأشارت المصادر إلى أن العمليات تزامنت مع حملات تفتيش وإقامة حواجز على الطرق لفحص الأفراد والسيارت، وتم توقيف 22 مشتبها بهم يجرى فحصهم أمنيا.

وأطلقت قوات الأمن نيرانها التحذيرية من ارتكازاتها الأمنية حول محيط مدينة العريش والشيخ زويد ورفح، كما واصلت فرض حظر التجوال الليلى بهذه المناطق، وتشديد المراقبة الأمنية على طرق سيناء بين مدينة العريش والقنطرة والطرق بوسط سيناء.

وانتشرت قوات أمنية حول مقرات المصالح الحكومية والبنوك، وإغلاق ميادين ضاحية السلام والمالح فى مدينة العريش، وميدان الشيخ زويد وقرية الجورة وميدان رفح، كما أغلقت القوات كليا محيط مبنى ديوان محافظة شمال سيناء ومجلس وسنترال مدينة العريش.

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