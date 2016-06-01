القوى العاملة: قبول طلبات راغبى العمل على 913 فرصة عمل برواتب مجزية اليوم

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان عن توفير 913 فرصة عمل على وظائف مختلفة، بمؤهلات عليا ومتوسطة ويقرأ ويكتب ذكور وإناث بالإسكندرية والبحيرة، برواتب مجزية فضلا عن مزايا عينية، وحوافز إنتاج ووجبة غذائية وزيادات وأرباح سنوية وتأمينات اجتماعية وتأمين صحى وزى رسمى والمواصلات ذهابا وعودة من وإلى موقع العمل وإقامة للمغتربين.

وأصدر الوزير توجيهاته لمدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية محمد قنديل، ببدء قبول طلبات راغبى العمل على الوظائف المطلوبة لـ 5 شركات اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى استيفاء العدد المطلوب، وفقا للشروط المذكور لكل وظيفة.

وقال سعفان إن الشركة الأولى "جيد أباريل" ببرج العرب تطلب 537 وظيفة، منها 10 وظائف عمال من ذوى الاحتياجات الخاصة، ويترواح المرتب من 1000 إلى 1800 جنيه، والسن من 18 حتى 40 سنة، والعمل وردية واحدة من 8 صباحا وحتى 5 مساء، والإجازة يومى الجمعة والسبت، وتوافر مواصلات داخل الإسكندرية والبحيرة، وذلك على مهن فنى صيانة خبرة، وفنى طباعة، وتطريز، ومقص، مراقب جودة ، وعامل ماكينة سنجر، وأوفر ، وأورليه ، ومشرفين، ومساعدين .

وأضاف أن الشركة الثانية "الإسكندرية للملابس الجاهزة" ببرج العرب المنطقة الصناعية الثالثة، تطلب 185وظيفة، منها 20 وظيفة عمال ملابس جاهزة خبرة، من ذوى الاحتياجات الخاصة، ويترواح المرتب 1000 إلى 1500 جنيه، وحوافز إنتاج ومزايا عينية، ومواصلات داخل الإسكندرية والبحيرة، على مهن عامل حياكة "أوفر، وسنجر ، وأورليه، وعامل مساعد تشطيب ومقص، وصباغة ملابس تجهيز، ومراقب جودة.

وتابع الوزير قائلا إن الشركة الثالثة "المصرية للتنمية الغذائية" ببرج العرب المنطقة الصناعية، تطلب 110 وظيفة ويترواح المرتب من 1050 إلى 1170، ووجبات غذائية وزى رسمى، وزيادات وأرباح سنوية، على مهن مهندس إنتاج، وجودة، وعمال إنتاج ، فضلا عن سائق درجة أولى.

وتطلب الشركة الرابعة "برفكس للألكترونيات" ببرج العرب المنطقة الصناعية الثالثة، 46 وظيفة ويتراوح المرتب من 1250 إلى 1800 جنيه، وإقامة للمغتربين ، وانتقالات داخل الإسكندرية فقط ، ووجبات غذائية، وذلك على مهن عمال إنتاج ، وسائق كلارك، ومهندس حقن بلاستيك ، وفنى ميكانيكا ، ومراقب جودة ، وأمين مخازن ، وأخصائى سلامة وصحة مهنية، ومدير إنتاج، وأخصائى تصوير، ومشتريات.

أما الشركة الرابعة "نيل تكس (زيتون للملابس)" بسيدى جابر، تطلب 35 وظيفة ويتراوح المرتب من 750 إلى 1400 جنيه ، ومواصلات لمناطق أبيس، إجازة يوم الجمعة، والسن من 15 إلى 35 سنة والمؤهل يقرأ ويكتب إناث وذكور، على مهن عمال حياكة فضلا عن عامل بيع .

وقال الوزير إن الراغب فى العمل على المهن المذكورة عليه أن يتقدم لديوان عام مديرية القوى العاملة بالإسكندرية "الإدارة العامة لبحوث العمالة وتنظيم الاستخدام" 4 شارع الدكتور سيد فهمى سموحة خلف نقابة الأطباء.

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