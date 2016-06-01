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القوى العاملة: فرص عمل باليونان بشرط إجادة اللغتين العربية والإنجليزية

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القوى العاملة: فرص عمل باليونان بشرط إجادة اللغتين العربية والإنجليزية القوى العاملة: فرص عمل باليونان بشرط إجادة اللغتين العربية والإنجليزية
وفر مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية المصرية بأثينا باليونان، فرص عمل للعمالة المصرية بشرط إجادة اللغة العربية والتعامل مع الحاسب الآلى مع الإلمام باللغة الإنجليزية للعمل فى خدمة العملاء بشركة "تلبرفورمانس" .

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بهذه الفرص من المستشار العمالى بأثنيا آمال عبد الموجود، تشير فيه إلى المزايا المالية العديدة المقدمة من الشركة الطالبة، ومنها مرتبات ممتازة، ومكافأة أداء شهرية، فضلا عن تغطية التأمين الصحى، وخطة المعاشات التقاعدية، وتوفير مبلغ إضافى فى حالة العمل خلال العطلات اليونانية "يوم الأحد" أو العمل الإضافى، وصرف ثلاث مكافآت إضافية سنويا، وحزمة نقل مذهلة والكثير من المزايا والخصومات، مثل دورات اليونانية مجانا لجميع العاملين من الخارج، وتدعيم للموظفين الجدد ، ودورة من الناطقين باللغة العربية.

وتتلقى الشركة السيرة الذاتية للراغبين فى التقديم للعمل بها على موقع الشركة talexopoulos@teleperformance.com ومسئول الموارد البشرية Triantafilos Alexopoulos.

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