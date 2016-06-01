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مصر للطيران تبدأ الاستعداد لموسم عمرة رمضان بـ242 رحلة

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مصر للطيران تبدأ الاستعداد لموسم عمرة رمضان بـ242 رحلة مصر للطيران تبدأ الاستعداد لموسم عمرة رمضان بـ242 رحلة
تبدأ للطيران، اليوم الأربعاء، استعدادها لموسم عمرة شهر رمضان المبارك، حيث أعلنت عن توفير 242 رحلة من مختلف مطارات مصر ذهابا إلى المملكة العربية ، إضافة إلى ما يقرب من 200 رحلة عودة، كما وفرت إدارة مطار القاهرة أماكن مخصصة لاستقبال المعتمرين وذويهم أثناء الوداع أو الاستقبال من خلال توفير خيام لأسر المعتمرين، كما أنه سيتم رفع حالة الاستعداد القصوى استعدادا لهذا الموسم.

ومن جانبه،صرح صفوت مُسلَّم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن الشركة تواصل تسيير جسرها الجوى لخدمة ضيوف الرحمن وذلك منذ بداية موسم العمرة فى نوفمبر 2015، حيث قامت الشركة حتى أمس الثلاثاء، بنقل ما يزيد عن 522 ألف راكباً على متن 3315 رحلة جوية بواقع 2291 رحلة إلى جدة، و1024 رحلة جوية إلى المدينة المنورة.

وأكد "مُسلَّم" أن مصر للطيران طرحت، خلال عمرة شهر رمضان المعظم، الذى من المقرر أن يبدأ غدًا الأربعاء 1 يونيو و الموافق 25 شعبان 1437هـ، سعة مقعديه تصل إلى أكثر من 61 ألف مقعداً فى مرحلة الذهاب على متن 242 رحلة جوية تقلع جميعها من مطار القاهرة والمطارات المصرية إلى كل من جدة والمدينة المنورة، وذلك لاستيعاب كافة الطلبات المقدمة من منظمى رحلات العمرة من الجهات المعنية المختلفة.


>- "مصر للطيران" تستعد لموسم عمرة رمضان بتوفير 242 رحلة على مدار الشهر.. وتتوقع سفر 61 ألف معتمر على خطوطها.. وتؤكد: أكثر من نصف مليون معتمر سافروا على رحلات الشركة خلال الفترة الماضية

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مصر 365

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