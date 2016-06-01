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هيئة الشباب والرياضة تدشن المنظومة الذكية لإدارة الأعمال

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هيئة الشباب والرياضة تدشن المنظومة الذكية لإدارة الأعمال هيئة الشباب والرياضة تدشن المنظومة الذكية لإدارة الأعمال

دشنت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة المنظومة الذكية لإدارة الأعمال المؤسسية لتكون بمثابة منصة ذكية تترجم التحول الذكي لجميع الأعمال على مستوى الهيئة من خلال عدد من الباقات الذكية التي تضمن منظومة متكاملة لأتمتة العمليات المؤسسية وتوليد البيانات الاستباقية التي تسهم في دعم اتخاذ القرار، وتواكب التحول الذكي الذي يعتبر واحداً من المعايير الرئيسية في منظومة الجيل الرابع التي أطلقتها حكومة الإمارات والخاصة بمعايير التميز الحكومي.

وقال إبراهيم عبد الملك محمد الأمين العام لرعاية الشباب والرياضة، إنه في الفترة الماضية أنجزت الهيئة عدة خطوات في سعيها نحو التحول الذكي لجميع الخدمات الخاصة بالمتعامل الخارجي وجاري تطويرها بشكل مستمر وفقاً لتطلعات ، حيث بلغت نسبة التحول الإلكتروني للخدمات المقدمة من قِبل الهيئة 100%، وصُنف الموقع الإلكتروني للهيئة ضمن أفضل المواقع على مستوى الحكومة الاتحادية.

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