تجديد حبس 7 أمناء شرطة متهمين بتكوين "خلية" بوزارة الداخلية 15 يوما

جددت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول للنيابات، حبس 7 أمناء شرطة ألقى القبض عليهم بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامى ،15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم، فى اتهامهم بتكوين خلية داخل وزارة الداخلية.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والأمن الوطنى، قد ألقت القبض على 7 من ائتلاف أمناء الشرطة بينهم منصور أبو جبل، فى كمين أمنى على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، أثناء ذهابهم لمدينة الإنتاج الإعلامى للظهور فى إحدى القنوات الفضائية للتحريض ضد الداخلية، وعُثِرَ بحوزتهم على مخدرات وطبنجة غير مرخصة.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى أمناء الشرطة المتهمين، ارتكابهم جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم، والإضراب غير القانونى، والانضمام إلى جماعة تستهدف التأثير على عمل إحدى سلطات الدولة (جهاز الشرطة) والإضرار بها.

- تجديد حبس 7 أمناء شرطة متهمين بتكوين "خلية بالداخلية" 15 يوما