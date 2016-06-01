لجنة السياحة بالبرلمان تكشف عن إجراءات لتسهل تأشيرة الدخول من دول الخليج

قالت سحر طلعت مصطفى رئيسة لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، إن مسئولين بوزارة السياحة أبلغوها بأنه من المُنتظر الإعلان عن تسهيلات فى تأشيرات الدخول من دول الخليج العربى لمصر، حتى نتمكن من استيعاب أكبر عدد من السائحين العرب، خلال الفترة المقبلة.

و أكدت "طلعت مصطفى"، فى تصريح لـ "اليوم السابع"،أن تلك الخطوة ستكون دفعة قوية فى إطار إحداث طفرة بالمنظومة السياحية فى مصر، مشيدة بجهد وزارة السياحة فى هذا الشأن.

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- لجنة السياحة بالبرلمان تناقش ميزانية وزارتى السياحة والطيران مساء اليوم

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