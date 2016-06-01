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تعرضهم للعمى.. المنشطات الجنسية خطر على مرضى السكر المصابين بمشاكل الشبكية

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تعرضهم للعمى.. المنشطات الجنسية خطر على مرضى السكر المصابين بمشاكل الشبكية تعرضهم للعمى.. المنشطات الجنسية خطر على مرضى السكر المصابين بمشاكل الشبكية
يعد مرض السكر أحد أهم أمراض العصر، إذ يسبب الكثير من المضاعفات فى حال إهمال ضبط نسبه من خلال القياس الدائم لمعدلاته فى الجسم، كما أنه من الأمراض المزمنة التى تحتاج أسلوب حياة وغذاء ورياضة معين، ونظاما صحيا للغاية.

الدكتور محمد عباس - أستاذ أمراض الذكورة والعقم بقصر العينى - أكد أن مرضى السكر قد يعانى بعضهم من بعض المضاعفات الخطيرة للمرض من أهمها ما قد يصيب العينين وطبيعة الإبصار والنظر.

وأضاف الدكتور محمد عباس قائلا: "مرضى السكر قد يعانى البعض منهم من مشكلات خاصة بالشبكية، وهؤلاء بصفة خاصة لا يمكنهم تعاطى المنشطات والفياجرا بغرض التنشيط الجنسى وتحسين الأداء الحميمى فى الجماع".

وأوضح أستاذ أمراض الذكورة والعقم أن هذه الفئة بشكل خاص ممنوعة كليا من تعاطى هذه النوعيات من العقاقير المنشطة، وذلك لأنها ترفع فرص إصابتهم بالعمى وفقدان البصر تماما، وذلك لأن آلية عملها ترتكز على توسيع الشرايين بشكل ملحوظ، وهو ما قد يهدد المريض بالعمى وفقدان القدرة على الإبصار تماما، لذا من الضرورى عدم تعاطى عقاقير منشطة قبل استشارة المختص.


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