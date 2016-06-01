أخبار عاجلة

8 الصبح - العمائر والمباني الأثرية تنهار فى المعادي والأهالي تشتكي من "القبح الذي يزحف للمعادي" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الخيار" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وفد الحكومة اليمنية بمشاورات الكويت ينفى صحة أنباء التوصل لاتفاق سياسى

Google+ Print
وفد الحكومة اليمنية بمشاورات الكويت ينفى صحة أنباء التوصل لاتفاق سياسى وفد الحكومة اليمنية بمشاورات الكويت ينفى صحة أنباء التوصل لاتفاق سياسى
نفى وفد اليمنية إلى مشاورات الكويت بشأن الأزمة اليمنية صحة ما وصفه بـ "الشائعات" التى ترددت حول التوصل لاتفاق بشأن تشكيل حكومة أو أى اتفاقات سياسية لحل الأزمة .

وقال الوفد - فى بيان أصدره الليلة الماضية - إن تلك الشائعات هى محض أكاذيب دأب عليها الانقلابيون دائما حسب البيان - فى إشارة إلى الحوثيين وحليفهم الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح - وهى تهدف إلى خلق عراقيل إضافية فى طريق المشاورات وتؤكد استهتار الطرف الآخر بالمشاورات، واستمرار محاولته الخروج عن المرجعيات المتفق عليها".

وأوضح البيان - الذى نشرته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية - أن إطار المشاورات يتركز حول المحور الأمنى والعسكرى حول كيفية الانسحابات وآليات تسليم الأسلحة بحسب قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2216 الذى ينص على أن يسلم الحوثيون وحلفاؤهم الأسلحة إلى الدولة ويلزمهم بالانسحاب من المدن والمناطق المختلفة.

وأضاف أن المشاورات ماتزال تبحث فى الآلية المناسبة لانسحاب المليشيات الحوثية من أمانة العاصمة والمدن الأخرى وكيفية تشكيل لجان متخصصة لاستلام الأسلحة والإشراف على الانسحاب واستعادة مؤسسات الدولة، كما أكد الوفد الحكومى أن أى نقاش يتعلق بالجانب السياسى سيكون وقته بعد إنهاء ما وصفه بالانقلاب وكل ما ترتب عليه من اختلالات أمنية وسياسية وفى أجهزة الدولة وفقا لرؤية وحل متكامل وشامل قدمه وفد الحكومة اليمنية .

وجاء البيان ردا على أنباء نسبة إلى الحوثيين أمس الثلاثاء، حيث نقلت وسائل الإعلام الموالية لجماعة أنصار الله الحوثيين أمس عن قناة الميادين الموالية لهم أن أطراف المشاورات اليمنية توصلت إلى اتفاق يتضمن عزل الفريق على محسن الأحمر من منصب نائب الرئيس وبقاء الرئيس عبد ربه منصور هادى رئيسا من دون صلاحيات لمدة 45 يوما على أن تنتقل صلاحيات الرئيس اليمنى إلى نائب جديد متوافق عليه من مختلف الأطراف.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان