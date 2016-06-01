دوره تدريبية للمرأة المعيلة بالمجلس القومى للمرأة بالإسماعيلية

نظم المجلس القومى للمرأة دورة تدريبية بداية من 29 مايو 2016ولمدة 3 أيام تحت عنوان (الأعمال المساعدة) بمشاركة 50 سيدة من السيدات المعيلة بهدف المساعدة وكيفية إقامة مشروعات اقتصادية صغيرة وتنمية المهارات لإعداد دراسات الجدوى لتلك المشروعات .

وقالت الدكتورة نعيمة محب نائب أمين عام المجلس القومى للمرأة بمحافظة الإسماعيلية، فى تصريحات صحفية، إن الدورة يحاضر فيها خبراء متخصصون فى مجال التنمية البشرية وإعداد دراسات الجدوى وتهدف إلى تعريف السيدات بكيفية اختيار المشروعات وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بها وكيفية تسويق المنتجات وتعلم مهارات القيادة بالإضافة إلى التواصل مع الجهات المختلفة لتوفير الدعم المادى لإقامة تلك المشروعات.

وأضافت الدكتورة نعيمة أنه من المقرر عقد ورشة عمل فى كل من قريتى عين غصين والفردان لـ 100سيدة من أهالى تلك القرى بهدف التوعية بمبادئ تربية الأبناء تربية سليمة ومساعدة الأمهات فى تربية جيل قادر على العطاء ويقدر قيمة العمل والانتماء للوطن.

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