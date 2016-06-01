ملحقية المغتربين تقاضى شركة الطيران اليمنية دوليا لرفعها سعر التذاكر

حذرت ملحقية شئون المغتربين بالسفارة اليمنية بالقاهرة الخطوط الجوية اليمنية من استغلال اليمنيين ورفع تذاكر الطيران من وإلى صنعاء بشكل مبالغ فيه يصل لحد الاستغلال العلنى، وقالت الملحقية فى بيان لها أنه تم الاتفاق مع مكتب محاماه دولى لرفع دعوى قضائية دولية ضد شرطة الخطوط الجوية اليمنية للمطالبة بمحاكمة المتسببين فى هذه الأزمة باعتبارهم من مجرمى الحرب ومحتكرى خدمة هامة وضرورية.

من جانبه المستشار إبراهيم الجهمي ملحق شؤون المغتربين بمصر وشمال أفريقيا أن بيان الملحقية حمّل المسؤولين عن الخطوط والحكومة اليمنية مسؤولية وتبعات الأزمة ما لم تتحرك لكبح هذا الاستغلال، بشكل عاجل وتصحيح الوضع الذى أضر بآلاف اليمنيين العالقين فى مصر وغير القادرين على توفير سعر تذاكر الطيران.

وقال خالد شيبه ممثل الجالية ونائب ملحق شؤون المغتربين بمصر وشمال أفريقيا، لن تقبل بهذا التجاوز، فما يحدث من قبل الخطوط الجوية اليمنية يعد انتهاكا لكل المواثيق الدولية واستغلاال لليمنيين فى ظروف الحرب، خاصة وأن الخطوط الجوية تحتكر نقل اليمنيين من صنعاء وعمان وبيروت والقاهرة ورفعت قيمة التذكرة من 300 دولار إلى 1100 دولار، وقامت الجالية اليمنية بمصر بوقفة احتجاجيه على هذا الفساد.

- المبعوث الأممى لدى اليمن يلتقى طرفى المشاورات لتقريب وجهات النظر