قوات خاصة أمريكية تدعم مقاتلين سوريين لاستعادة منطقة "منبج" من داعش

قال مسؤولون أمريكيون لرويترز إن آلاف المقاتلين المدعومين من الولايات المتحدة فى سوريا شنوا هجوما لاستعادة السيطرة على منطقة حاسمة من تنظيم "داعش" تعرف بجيب منبج عقب أسابيع من الاستعدادات الهادئة.

والعملية التى بدأت يوم الثلاثاء قد يستغرق استكمالها أسابيع وتهدف إلى خنق وصول الدولة الإسلامية إلى الأراضى السورية على طول الحدود التركية التى طالما استخدمها المتشددون كقاعدة لوجيستية لنقل المقاتلين الأجانب من وإلى أوروبا.

وقال أحد المسؤولين العسكريين الأمريكيين "إنها مهمة لأنها آخر مركز لهم" إلى أوروبا، وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر اسمائهم إن عددا صغيرا من قوات العمليات الخاصة الأمريكية سيدعم الهجوم على الأرض وإن تلك القوات تعمل كمستشارين وتبقى بعيدة عن خطوط المواجهة.

وأضاف المسؤولون "سيكونون على مقربة بقدر احتياج (المقاتلين السوريين) لاستكمال العملية. لكنهم لن يشاركوا فى قتال مباشر."، وستعتمد العملية أيضا على دعم الضربات الجوية للتحالف الذى تقوده الولايات المتحدة وكذلك مواقع القصف البرية عبر الحدود فى تركيا.

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