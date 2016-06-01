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لجنة التعليم بالبرلمان: المجلس سيعرض قانون التعليم على النقابات قبل إقراره

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لجنة التعليم بالبرلمان: المجلس سيعرض قانون التعليم على النقابات قبل إقراره لجنة التعليم بالبرلمان: المجلس سيعرض قانون التعليم على النقابات قبل إقراره
قالت النائبة منى عبد العاطى، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن اللجنة ستعرض قانون التعليم على النقابات قبل إقرار القانون.

وشددت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع" على ضرورة تحسين خدمة التعليم فى قبل فرض غرامات على أولياء الأمور الذين يتغيب أبناءهم عن المدارس، موضةا أن أسلوب الغرامات لن يؤدى إلى القضاء على التسرب من التعليم إلا إذا تم تحسين خدمة التعليم.

كانت وزارة التربية والتعليم انتهت من مشروع تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمتضمن 115 مادة، بعد أن تمت مراجعته من قبل المجلس الأعلى للأمناء والآباء والنقابة العامة للمهن التعليمية، ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على أن مواد التاريخ والتربية الدينية واللغة العربية مواد أساسية، ويشترط حصول الطالب على 50% من المجموع فى مادة التربية الدينية على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلى، إضافة إلى منح الطلاب المتفوقين مكافآت وحوافز طبقا للنظام الذى يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى.


>- ننشر مشروع قانون التعليم قبل عرضه على مجلس النواب.. يجرم الدروس الخصوصية ويعاقب المعلم العامل بها بالحرمان من الترقيات لمدة عامين.. وغرامة 500 جنيه على ولى الأمر حال انقطاع الطالب عن الدراسة
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