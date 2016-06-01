بشرى.. فقدان 10% فقط من وزنك يحميك من الإصابة بمرض السكر

بشرى رائعة زفتها مؤخرا الأبحاث الطبية حول الفوائد الصحية لفقدان كميات قليلة من الوزن لا تتعدى 10% من إجمالى كتلة الجسم، وهو ما يعد أمرا مبشرا للكثير من مرضى السمنة ضعيفى العزيمة.

وكشفت الدراسة، التى أشرف عليها باحثون من جامعة نيوكاسل البريطانية، أن فقدان 10% فقط من إجمالى الوزن يحد من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى بنسبة 90%، وهو يعد المرض المزمن الأكثر نموا فى العالم ويصيب أكثر من 400 مليون شخص.

كما أوضح الباحثون أن اتباع الحميات الغذائية قليلة السعرات الحرارية هو أفضل وسيلة للحد من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى، وذلك حسبما أظهرت نتائج الدراسة التى شملت 2300 شخصا تناول 800 سعرا حراريا فقط خلال اليوم حصلوا عليها من خلال الحساء والميلك شيك. ومن المنتظر أن تذاع هذه النتائج فى القمة الأوربية للسمنة، والتى ستعقد غدا الأربعاء بالسويد.

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