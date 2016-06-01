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اليوم.. البنوك الحيوية وتحدياتها الأخلاقية فى مؤتمر بمعهد الكبد بالمنوفية

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اليوم.. البنوك الحيوية وتحدياتها الأخلاقية فى مؤتمر بمعهد الكبد بالمنوفية اليوم.. البنوك الحيوية وتحدياتها الأخلاقية فى مؤتمر بمعهد الكبد بالمنوفية
ينظم قسم الصحة العامة بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية ومركز البحوث المشترك ومعهد العلوم المستديمة وقسم الباثولوجى بالمعهد القومى للأورام بالقاهرة مؤتمرًا علمياً هو الأول من نوعه فى تحت عنوان البنوك الحيوية والصعوبات التى تواجه تطبيقها فى الدول ذات الموارد المحدودة ودول الشرق الأوسط وذلك اليوم وغدا بأحد فنادق القاهرة.

يعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة وبرئاسة الدكتور أحمد الشعرواى عميد معهد الكبد القومى جامعة المنوفية والدكتور محمد لطيف عميد المعهد القومى للأورام بجامعة القاهرة.

وأشارت الدكتورة سميرة عزت رئيس قسم الصحة العامة بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية وسكرتير المؤتمر بأن المؤتمر سيناقش على مدى يومين أهمية البنك الحيوى فى تقدم البحث العلمى والتحديات الأخلاقية والقانونية التى تواجه جمع العينات فى مصر وسبل استدامته هذه البنوك والموارد الضرورية لإنشائها بالإضافة إلى عرض لخبرات بعض الدول فى منطقة الشرق الأوسط السباقة فى هذا المجال.

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مصر 365

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