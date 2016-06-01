بالتفاصيل: هذا ما ينتظركم في مسلسل عادل إمام "مأمون وشركاه" في رمضان

"قدمتُ أصعب الأدوار من خلال عددٍ من الأفلام السينمائية عبر مسيرتي، لكن شخصيتي في هذا المسلسل هي من أصعب الشخصيات في حياتي"! بهذه العبارة تلخّص النجمة لبلبة دورها في مسلسل "مأمون وشركاه" للزعيم عادل إمام على MBC في رمضان.

تشير لبلبة إلى أن الكاتب يوسف معاطي قد أبدع في كتابة "مأمون وشركاه"، وتضيف: "هو يقدّمني اليوم في واحدٍ من أجمل أدواري!" ويبدو أن تقمّص لبلبة لشخصية الزوجة المُرهَقَة في حياتها والمُهمِلَة لنفسها ولهندامها نتيجة تكريس نفسها لأبنائها فضلاً عن بخل زوجها الشديد، قد أثمر فعلاً حتى قبل بدء عرض العمل، وهو ما تصفه لبلبة بقولها: "خضعتُ لـمكياج خاص كي أتمكّن من تقديم دور الزوجة "حميدة"، وأمضينا في التحضير للدور نحو أسبوعيْن تحت إشراف المخرج رامي إمام وملاحظاته. أذكرُ أننا كنا نصوّر بعض المَشاهد في الشارع وبين الناس، فلم يتمكّن أحد من المُحيطين بي في الشارع من التعرّف عَليّ، إلى أن وصل عادل إمام لأداء المشهد التالي!"

ولعلّ تعلُّق لبلبة بالدور وانسجامها الكبير في أدائه يعودان إلى طبيعة النَصّ وحبكته الدرامية، فهي الزوجة والأم التي كرّست حياتها لأولادٍ هاجروا كلٌّ إلى بلد، وذلك بسبب بخل والدهم الشديد. وعندما تطلب "لبلبة" الطلاق، يعود الأبناء إلى مصر لحلّ هذه الأزمة، كلٌّ برفقته زوجته وأولاده.. بل وعائلات الزوجات في بعض الأحيان.. والذين ينتمون إلى بيئات وثقافات مختلفة.

لُبلبة التي أحبّها الناس بأفلامها السينمائية إلى جانب "الزعيم" تعلّق على تعاونها معه في الدراما قائلةً: "قدّمتُ مع عادل إمام 13 فيلماً خلال ما يقارب 40 عاماً، وما زلنا نجدُ قبولاً مُلفتاً من الجمهور عندما نظهر في أي مَشهدٍ معاً.. فضلاً عن أنني أرتاح جداً في التعامل معه".

وإلى جانب النجوم المخضرمين في العمل الذين يلعبون دور الجيل الأكبر سنّاً كالزعيم ومعه لبلبة وشيرين ومصطفى فهمي وآخرين، يقدّم النجوم الشباب أدوار الأبناء بحرفيةٍ وإتقانٍ بالغَيْن، وهو ما تصفه لبلبة بقولها:

"ثمّة خلطة سحرية تجمع بين الممثلين الموجودين في العمل من مصر ولبنان وسوريا والمغرب، أما النجوم الأربعة الشباب: خالد سرحان، وخالد سليم، وتامر هجرس، وريم مصطفى، فأشعر بأنهم أولادي فعلاً، إذ أنهم يهتمّون بي ويراعونني بكل محبةٍ واحترام".

بموازاة ذلك، تلعب شخصيات الأبناء التي يؤديها الممثلون الشباب أدواراً محوريةً في العمل، ولا سيّما عندما يكتشف الأبناء والأم أن "مأمون" يمتلك ثروةً طائلة، مما يصدم زوجته لبلبة التي تصبح لاحقاً طليقته، فيبدأ الجميع بالبحث عن الأموال، لتتصاعد الأحداث في إطار كوميدي شيّق، خاصة بعد مطالبة الحكومة لمأمون بالتبرع بجزء من أمواله!

من جانبها، تؤكّد النجمة شيرين أنها ستطلّ خلال "مأمون وشركاه" بشخصية مختلفة تماماً عن كل أدوارها السابقة مع "الزعيم"، وحول ذلك توضح: "أنا متزوجة من مصطفى فهمي ولدينا ابنة تؤدي دورها الممثلة الشابة هنا الزاهد، وزوجي هو أحد الأصدقاء المقربين جداً من مأمون".

ومن جانبٍ آخر، تُعرِب شيرين عن إعجابها الشديد بالنَصّ الذي كتبه يوسف معاطي، وتُعوّل عليه كثيراً في نجاح العمل، موضحةً انها كممثلة لم تستطع أن تتمالك نفسها لدى قراءة السيناريو، وتضيف: "قرأتُ أول 20 حلقة بسرعةٍ قياسية، فقد كنتُ متشوّقةً لمعرفة سَير الأحداث إلى درجة أنني لم أستطع التوقف عن القراءة.. فالشخصيات غنيّة جداً والأحداث مليئة بالتطورّات التي ستظهر تباعاً".

ولعلّ هذا التطورّ الذي تحدثت عنه شيرين مَردُّه تداخل الأحداث بعد عودة الأبناء إلى مصر، فـ "يوسف" المتزوج من إيطالية مسيحية، يعود وبرفقته زوجته وأمها وأبيها وأبنةٍ لها! أما الابنة "زينب" فتعود ومعها زوجها معتز الذي انتمى الى إحدى الجماعات الإسلامية المتطرفة. ولاحقاً يتّضح أن الابن الثالث متزوج من فتاة يهودية وقد أنجب منها ولداً وأنه قد اصطحب معه كلاً من وحماته وحَمِيهِ اليهوديّين. أخيراً وليس آخراً يكتشف الجميع أن الابن الرابع يحيى تجمعه علاقة حب بفتاة هندوسية تعبد الأبقار! ومن هنا، تُثري الصراعات القائمة في المنزل بين مختلف العقائد والعقليات والحضارات مجرى الأحداث وتزيد من تنوّعها وطرافتها في آنٍ معاً.

تَجد شيرين العمل مع المخرج رامي الإمام "ممتعاً" وتضيف: "لقد بذل رامي الإمام مجهوداً كبيراً في المسلسل سوءاً خلال فترة التحضيرات السابقة لبدء التصوير أو خلال التصوير، لذا فأنا على ثقة بأن العمل سيكون عند حسن ظنّ الجمهور وعلى قدر توقعاته." أخيراً وليس آخراً تصف شيرين تجربتها مع "الزعيم" في الدراما قائلةً: "عوّدَنَا عادل إمام دائماً على الاهتمام بجميع تفاصيل العمل، صغيرها وكبيرها، وذلك بموازاة اهتمامه بكل من حوله، فهو حريصٌ على أن يظهر الجميع بأفضل صورة وهو ما ينعكس حتماً على إنجاح أي عملٍ يشارك فيه."

"مأمون وشركاه" من تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام. فيما يلعب أدوار البطولة إلى جانب عادل إمام كل من: لبلبة، مصطفى فهمي، شيرين، كمال أبو رية، خالد سليم، خالد سرحان، تامر هجرس، ريم مصطفى، أحمد فؤاد سليم، هنا الزاهد، وغيرهم.

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