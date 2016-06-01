غادة بشّور: إما أنا أو طوني عيسى بمسلسل "خاتون"

بدأت الفنّانة غادة بشّور تصوير مشاهدها مسلسل "خاتون" الشامي، بشخصية "أم رضا" التي يتقاطع خطها مع "خاتون" (كندا حنّا) و"دريّة" (جيني اسبر) و"الزيبق".

وكشفت بشّور أن "أم رضا" امراة دمشقية اصيلة فقدت زوجها وولدها وشقيقها على يد الاحتلال الفرنسي، وهي ايضاً شقيقة الثائر "ديب الجبل" (عبد الرحمن أبو القاسم).

وأشارت إلى أنها "ستفتح أبواب منزلها لاستقبال الزيبق وتقلا وخاتون بعد أن تضيق بهم السبل. وقالت ممازحةً "رح يكون راسي براس طوني عيسى لي اخد دور محتل، يا انا يا هو".

وأكّدت أنّها لن تتخلى عن بصمتها الطريفة على رغم أن دورها يتميّز بالحنّان بالتزامن مع صورة "المرأة السورية المناضلة".

وتشارك بشّور في بطولة العمل إلى جانب مجموعة من النجوم السوريين واللبنانيين، من أبرزهم باسم ياخور وسلافة معمار وكاريس بشّار وسلّوم حداد وميلاد يوسف وأيمن رضا وشكران مرتجى وزهير رمضان ونادين تحسين بك وآخرين. ومن لبنان يوسف وورد الخال وطوني عيسى وبيار داغر، في "فانتازيا شامية" بعيدة من النمطية التي سادت صورة "الحارة"، على أن يبدأ عرض العمل في رمضان المقبل على مدى 60 حلقة، من إنتاج "غولدن لاين"، وتأليف طلال مارديني، ومعالجة درامية لسيف حامد، وإخراج تامر إسحق.

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