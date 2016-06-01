اليوم.. ثانى جلسات محاكمة 22 من متظاهرى "جمعة الأرض" أمام محكمة قصر النيل

تنظر اليوم الأربعاء محكمة جنح قصر النيل ثانى جلسات محاكمة ، 22 متظاهرا على خلفية اتهامهم بالتظاهر فى أحداث "جمعة الأرض".

كانت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار حسين جهاد قد قررت بالجلسة الماضية إخلاء سبيل متهمى "جمعة الأرض".

وطالب دفاع متظاهرى "جمعة الأرض" من محكمة جنح قصر النيل، بالجلسة الماضية إخلاء سبيل المتهمين وعددهم 22 حتى يتمكنوا من أداء الامتحانات، كونهم طلبة فى الجامعات، وقدم محامو المتهمين حافظة مستندات للمحكمة تثبت أنهم طلبة، كما طالب دفاع المتهمين بسماع شهود النفى وتفريغ الكاميرات المحيطة بنقابة الصحفيين وعرضها على شاشات.

فى بداية الجلسة الماضية نادى قاضى المحكمة على كل متهم وواجهه بالاتهامات الموجودة فى أمر إحالتهم من النيابة العامة، بأنهم اشتركوا وآخرون فى تجمهر، وقطعوا الطريق وعطلوا المواصلات ومنعوا تنفيذ القانون ولم ينصاعوا لرجال الشرطة بتفريق المظاهرة وأنكر المتهمون كل التهم الموجهة لهم .

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليهم، على خلفية الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية "تعيين الحدود" البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.