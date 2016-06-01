اللجان النوعية بالبرلمان تكثف اجتماعاتها اليوم لإنهاء مناقشة الموازنة العامة

القوى العاملة

النقل والمواصلات

تكثف اللجان النوعية بالبرلمان اجتماعاتها، اليوم الأربعاء، للانتهاء من مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، حيث تعقد لجان، القوى العاملة، النقل والمواصلات، الإسكان والمرافق،الخطة والموازنة، والصناعة، عدة اجتماعات، اليوم الأربعاء، لمناقشة الاعتمادات المالية الخاصة بها.>تستكمل لجنة القوى العاملة الاستماع واستطلاع رأي الجهات المعنية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية الوارد من الحكومة ، وكذلك مشروع قانون للموظفين المدنيين بالدولة المقدم من أعضاء حزب الوفد، ومقترحات النواب، محمد أنور السادات، عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، عبدالمنعم العليمي، وإبراهيم عبدالعزيز القصاص.>تناقش لجنة النقل والمواصلات مقترح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016/2017 للجهات الآتية:

الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، الهيئة العامة لميناء دمياط، الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة.

كما تناقش مقترح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016/2017 للجهات الآتية:

>ديوان عام وزارة النقل، ديوان عام النقل البحري، جهاز تنظيم النقل بالقاهرة، الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، والمعهد القومي للنقل.

الإسكان والمرافق العامة والتعمير

الخطة والموازنة

الصناعة

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