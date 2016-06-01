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اللجان النوعية بالبرلمان تكثف اجتماعاتها اليوم لإنهاء مناقشة الموازنة العامة

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اللجان النوعية بالبرلمان تكثف اجتماعاتها اليوم لإنهاء مناقشة الموازنة العامة اللجان النوعية بالبرلمان تكثف اجتماعاتها اليوم لإنهاء مناقشة الموازنة العامة
تكثف اللجان النوعية بالبرلمان اجتماعاتها، اليوم الأربعاء، للانتهاء من مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، حيث تعقد لجان، القوى العاملة، النقل والمواصلات، الإسكان والمرافق،الخطة والموازنة، والصناعة، عدة اجتماعات، اليوم الأربعاء، لمناقشة الاعتمادات المالية الخاصة بها.

القوى العاملة


>تستكمل لجنة القوى العاملة الاستماع واستطلاع رأي الجهات المعنية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية الوارد من ، وكذلك مشروع قانون للموظفين المدنيين بالدولة المقدم من أعضاء حزب الوفد، ومقترحات النواب، محمد أنور السادات، عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، عبدالمنعم العليمي، وإبراهيم عبدالعزيز القصاص.

النقل والمواصلات


>تناقش لجنة النقل والمواصلات مقترح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016/2017 للجهات الآتية:

الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، الهيئة العامة لميناء دمياط، الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة.

كما تناقش مقترح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016/2017 للجهات الآتية:
>ديوان عام وزارة النقل، ديوان عام النقل البحري، جهاز تنظيم النقل بالقاهرة، الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، والمعهد القومي للنقل.

الإسكان والمرافق العامة والتعمير


>مناقشة مشروع الخطة والموازنة للعام المالي 2016/2017، وذلك فيما يخص القطاعات التالية:
>الهيئة العامة للتخطيط العمراني، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

الخطة والموازنة


>مناقشة الموازنة العامة للدولة بحضور السيد وزير المالية، ومناقشة الموازنة العامة للدولة بحضور وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

الصناعة


>مناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2016/2017 بشأن وزارة الصناعة.

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