تدشين هاشتاج "بانكوك" على "تويتر"..والمغردون:عمليات منظمة ضد مصر للطيران

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، هاشتاج حمل عنوان "بانكوك"، وذلك عقب تلقى سلطات مطار القاهرة بلاغاً بوجود قنبلة على متن رحلة مصر للطيران رقم ٩٦٠ المتجهة إلى بانكوك، وتم على الفور نقل الركاب لأحد الفنادق القريبة من المطار، واتضح أن البلاغ سلبى، ودخل الهاشتاج ضمن قائمة التداول على موقع التدوينات المصغرة.

وشارك المغردون فى الهاشتاج بقوة، حيث قال أحدهم:" عمليات منظمة ضد مصر للطيران عليها علامات استفهام كبيرة".

- إلغاء رحلة مصر للطيران المتجهة إلى بانكوك ونقل الركاب للفندق