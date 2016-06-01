لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان تناقش اليوم موازنة وزارتى الهجرة والخارجية

تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، سلسلة اجتماعات، اليوم الأربعاء، لمناقشة موازنة وزارتى الخارجية والهجرة.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا لأعضاء اللجنة فقط دون حضور مندوبين عن الحكومة لمناقشة موازنة وزارتي الخارجية والهجرة، ثم تناقش موازنة وزارة الهجرة بحضور مندوبى وزارتي الهجرة والمالية، كما ستناقش موازنة وزارة الخارجية بحضور مندوبي وزارتي الخارجية والمالية.

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