"صحافة المواطن".. انفجار ماسورة غاز بحدائق القبة بسبب أعمال حفر

أرسل أحد القراء لخدمة "صحافة المواطن" يؤكد وقوع انفجار ماسورة الغاز الرئيسية بامتداد شارع ولى العهد بحدائق القبة، ما تسبب فحدوث حالة من الهلع لدى الأهالى الذين تركوا منازلهم خوفاً من الانفجار.

وأضاف القارىء فى رسالته " كان هناك أعمال حفر لتغيير خط الصرف الصحى والشارع مغلق أمام سير السيارات، وفى حدود الساعة العاشرة مساءاً حدث انفجار هائل واستمر صوت التسريب مرتفع جدا لأكتر من نصف ساعة"، مؤكداً أن عدد من الأهالى خرجوا من منازلهم.

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