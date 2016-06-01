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"الإدارة المحلية بالبرلمان": المجالس المحلية يمكنها سحب الثقة من أى محافظ

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"الإدارة المحلية بالبرلمان": المجالس المحلية يمكنها سحب الثقة من أى محافظ "الإدارة المحلية بالبرلمان": المجالس المحلية يمكنها سحب الثقة من أى محافظ
قال النائب أحمد سليمان، وكيل لجنة الادارة المحلية بالبرلمان، إن التمويل الذاتى للمجالس المحلية سيتم مراعاته فى قانون الإدارة المحلية الذى تعده اللجنة، موضحا أن الدستور ينص على أن الدولة تكفل خدمة اللامركزية للمحليات، ماليا وإداريا واقتصاديا.

وأكد وكيل لجنة الادارة المحلية بالبرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن المجالس المحلية ستتمتع بوحدات رقابية كبيرة تمكنها من سحب الثقة من عمدة القرية إلى المحافظ ذاته ، وهو ما سيجعل المحليات المقبلة فى غاية الأهمية والخطورة.

وأشار وكيل لجنة الادارة المحلية بالبرلمان، إلى أن البرلمان سيقوم بدور المشاركة المجتمعية فى المحليات خلال الفترة المقبلة.


>- بدء اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لمناقشة موازنة محافظتين
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