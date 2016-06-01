تعرف على إجراءات "الزراعة" للحد من اللحوم مجهولة المصدر فى رمضان

بدأت وزارة الزراعة، ممثلة فى مديريات الطب البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، تنفيذ عدد من الإجراءات والضوابط ،للحد من ببيع اللحوم غير صالحة للاستهلاك المحلى،أو تداول عبوات لحوم مجهولة المصدر أو بدون بيانات معتمدة، خلال شهر رمضان ، خاصة مع زيادة طلب الاستهلاك فى تلك الفترة.

وتشمل إجراءات الوزارة، الرقابة على تداول اللحوم للحد من الذبح خارج المجازر، وتفعيل القوانين والقرارات الوزارية الخاصة بمنع الذبح خارج المجازر الحكومية، وتطبيق العقوبة الرادعة على المخالفات، والعمل على زيادة الوعى الصحى لدى الجزارين بضرورة تجهيز سيارة لنقل الذبائح من المجازر،حرصا على سلامة اللحوم وصحة المواطنين.

وقال الدكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، إن الهيئة مستمرة بالتنسيق مع الوزارات المعينة ومديريات الطب البيطرى بمحافظات الجمهورية، لشن حملات مكثفة على محلات عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتحرير المحاضر فى حالة ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ، والتشديد على تنفيذ القواعد الخاصة بالتفتيش على اللحوم والدواجن ومنتجاتها للحد من تلاعب التجار وضبط المغشوش.

وأكد "محروس"، أنه أثناء فترة الأعياد وشهر رمضان يتم تكثيف الحملات على أسواق اللحوم ،خاصة مع زيادة الطلب على اللحوم فى تلك الفترة ،وتدعيم أجهزة التفتيش على اللحوم بالمديريات بالأطباء الأكفاء، ونشر الوعى الصحى بخطورة التعامل وشراء اللحوم المعروضة فى الطرق العامة والمجهولة المصدر، والتوسع فى إنشاء المجازر الحكومية الحديثة بالجمهورية، والتيسير على أداء الخدمة فى المجازر وتبسيط الإجراءات،وتعميم مشروع التأمين على المذبوحات بجميع مجازر الجمهورية.

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