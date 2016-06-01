سائق يقتل أمه بالقليوبية بسبب الخلاف على سفر شقيقاته للمصيف

تعدى سائق على أمه المنسه طعنا بالسكين بعد مشاجرة عنيفة بينهما، بسبب الخلاف على المصيف بمدينة الخانكة التابعة لمحافظة القليوبية، تحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء الدكتور اشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية بالواقعة، ودلت تحريات المباحث إلى ورد بلاغ للرائد احمد سامى، رئيس مباحث الخانكة، من"محمد عبد الكريم " 43 سنة مدرس وإمام وخطيب"، بحدوث مشادة كلامية بين والدته "صفية حافظ " 65 سنة ربة منزل ومقيمه ذات العنوان، وشقيقه "عادل عبد الكريم" 40 سنة سائق، بسبب رفض شقيقه سفر شقيقاته للمصيف بمدينة الإسكندرية.

تطورت المشادة لمشاجرة، إستل على أثرها شقيقه سلاحا أبيض "سكين" وطعن بها والدته، مما أدى لحدوث إصابتها بجروح قطعيه غائرة بالساق والكاحل الأيسر وإشتباه قطع بأوتار اليد، وتم نقلها لمستشفى السلام العام لإسعافها حيث توفيت متأثرة بإصابتها.

تم تشكيل فريق بحث، ونجح ضباط مباحث المركز فى ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وقال إنه لم يقصد قتل والدته أو إصابتها، موضحا أن الشيطان عمى قلبه وسلب منة إرادته، وسيطرت علية حالة من الاضطراب النفسى ولم يدرك بما فعله من إصابات اسفرت عن مقتل أمه، وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم فى الواقعه وتم ضبطه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4920 إدارى مركز الخانكه لسنة 2016.

3 أشخاص يقتلون طالب بالمرحلة الإعدادية للاستيلاء على هاتفه المحمول بالدقهلية

>

>