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مصادر: 2.6 مليار جنيه إجمالى مقدمات حجز أراضى الإسكان الاجتماعى

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مصادر: 2.6 مليار جنيه إجمالى مقدمات حجز أراضى الإسكان الاجتماعى مصادر: 2.6 مليار جنيه إجمالى مقدمات حجز أراضى الإسكان الاجتماعى
أكدت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان، أن اجمالى مبالغ مقدمات الحجز لأراضى الإسكان الاجتماعى وصلت لـ 2.6 مليار جنيه، حتى الآن ، لافتة إلى أن عدد من قاموا بدفع مقدمات الحجز بلغ 105353 مواطن.

وأضافت المصادر، أن إجمالى مبالغ كراسات الشروط بلغت 14 مليون جنيه، وذلك فى أراضى الإسكان الاجتماعى فقط، بخلاف أراضى الإسكان المتميز، والأراضى الأكثر تميزا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلن عن أن عدد كراسات شروط حجز أراضى القرعة، التى تم سحبها من فروع بنك التعمير والإسكان حتى الآن بلغ 211759 كراسة، منها 146869 لأراضى الإسكان الاجتماعى، و38302 للأراضى المتميزة، و26588 للأراضى الأكثر تميزاً، بينما بلغ عدد من سددوا مقدمات الحجز 134020، منهم 105353 لأراضى الإسكان الاجتماعى، و18157 للأراضى المتميزة، و10510 للأراضى الأكثر تميزاً، مضيفاً أن سداد المقدمات مستمر حتى الخميس 2 يونيو .

وكانت وزارة الاسكان قد طرحت 21398 قطعة أرض للإسكان الاجتماعى، والمتميز، والأكثر تميزاً، بنظام القرعة، بـ21 مدينة جديدة، بمساحات مختلفة تتراوح بين 209م2 و1500م2، كمرحلة الأولى من إجمالى 60 ألف قطعة تخطط الوزارة لطرحها بالمدن الجديدة، بمساحة حوالى 35 مليون م2.
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مصر 365