أستاذ فقه مقارن: فتاوى السلفيين بوجوب ختان الإناث ليس لها أصل شرعى

قال الدكتور عبد الفتاح إدريس، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن فتاوى السلفيين بوجوب ختان الإناث، هى فتاوى غير دقيقة وليس لها أصل فى الشرع.

وأضاف "إدريس" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن من يقرر ذلك هم أهل الاختصاص "فإذا وجدوا من خلال خبرتهم وعلمهم أن الأنثى فى حاجة إليه فأنه إثراء للضوابط التى تضمن سلامة وصحة من يجرى لها الختان ، وإذا وجودا عدم المصلحة فيه لها فأنهم لا يجرونه، وإجراءه فى هذه الحالة يعد اعتداءا على بدن آدمى، ويستحق فاعله العقوبة المقرر شرعا".

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