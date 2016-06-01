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استكمال محاكمة 104 فى أحداث بولاق أبو العلا اليوم

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استكمال محاكمة 104 فى أحداث بولاق أبو العلا اليوم استكمال محاكمة 104 فى أحداث بولاق أبو العلا اليوم
تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمى، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث بولاق أبو العلا".

يذكر أن المحكمة أجلت القضية بالجلسة السابقة، لجلسة اليوم لطلب حضور الضابط مصطفى داوود، وإعادة طلب إحضار البندقية الآلية، وضم دفاتر قيد القضايا لقسم بولاق أبو العلا ليومى 16 و17 أغسطس 2013.

ووجهت النيابة للمتهمين، وعددهم 104 متهمين، اتهامات عديدة من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.


>تعديل قرار تأجيل محاكمة متهمى "أحداث بولاق أبو العلا" من 31 مايو لـ1 يونيو

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مصر 365

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