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ضبط اثنين من الإخوان بالفيوم هاربين من السجن المؤبد

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ضبط اثنين من الإخوان بالفيوم هاربين من السجن المؤبد ضبط اثنين من الإخوان بالفيوم هاربين من السجن المؤبد
ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، اثنين من أعضاء جماعة الإخوان، هاربين من أحكام بالسجن المؤبدة، تم تحرير محضر بالضبط وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بضبط كلا من "أشرف م ا" أخصائي اجتماعي بمديرية التنظيم والإدارة، والمطلوب لتنفيذ حكم غيابياً بالسجن المؤبد بتهمة الشروع فى القتل واستخدام العنف، و"مجدى ر ا" 29 سنة عامل والمطلوب لتفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد بتهمة اقتحام وحرق نقطة شرطة الناصرية.

تحرر محضر بالضبط وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.


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