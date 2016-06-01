أغرب صيحة طبية.. كبسولة معبأة بالبكتيريا لعلاج الإمساك

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن واحدة من أغرب التطبيقات العلاجية، وهى عبارة عن كبسولة تحتوى على بكتيريا الإيكولاى التى تنمو فى الأمعاء بشكل طبيعى وتعرف باسم البكتيريا النافعة، وأثبتت التجارب الأولية فاعليتها فى علاج الإمساك.

وأوضحت الدراسة، التى أشرف عليها باحثون من جامعة لوبيك الألمانية، أن كبسولة بكتيريا الإيكولاى لها العديد من الفوائد، من أبرزها: تسريع حركة الطعام المهضوم داخل الأمعاء عبر التأثير على العضات الملساء فى الأمعاء، لافتين إلى أن هناك بعض حالات الإمساك التى تحدث بسبب العدوى البكتيرية، فى حين ستساهم بكتيريا الإيكولاى فى إعادة توازن البكتيريا.

كما كشفت تجربة حيوانية أجريت على الفئران، وأشرف عليها باحثون من معهد كارولينسكا السويدى أن بكتيريا الإيكولاى تساهم فى زيادة النشاط الكهربى لخلايا العضلات، وتحفز انقباضها، وبالتالى تسهيل حركة الأكل داخل الأمعاء.

ومن المنتظر أن يتم إجراء تجربة إكلينيكية على 112 مريضا من المصابين بالإمساك المزمن فى أحد المستشفيات بكوريا الجنوبية، للتأكد من فاعلية الكبسولة الجديدة فى علاج الإمساك، والكشف عن أى آثار جانبية محتملة.

جدير بالذكر أن الإمساك يصيب حوالى 15% من البالغين فى العالم، وقد يصاب بعض المرضى بأعراض إضافية تشمل: آلام البطن والانتفاخ والنزيف أحيانا، ومن أبرز العلاجات الطبيعية لهذه الحالة: تناول كميات كبيرة من الألياف مثل الخضراوات والفواكه، وزيادة كمية المشروبات التى يتم تناولها، بالإضافة إلى إمكانية العلاج بالأدوية الملينة، والأخيرة لا يستجيب لها سوى 60% فقط من المرضى.

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