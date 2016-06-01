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بالفيديو - سحر أوزيل الذي جعله ملك صناعة الأهداف

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بالفيديو - سحر أوزيل الذي جعله ملك صناعة الأهداف بالفيديو - سحر أوزيل الذي جعله ملك صناعة الأهداف

لم يكن موسم 2015-2016 عاديا بالنسبة لميسوت أوزيل نجم أرسنال.. فقد لفت اللاعب الألماني الأنظار له بغزارة صناعته للأهداف.

أوزيل صنع في الموسم المنصرم 19 هدفا لزملائه في 35 مباراة بالدوري الإنجليزي في طفرة كبيرة بأدائه، فقد صنع الموسم الماضي ستة أهداف فقط خلال 22 مباراة.

ويتساوى رصيد أوزيل من صناعة الأهداف مع أرسنال بالموسم المنصرم، مع موسم 2010-2011 من الدوري الإسباني بقميص ريال مدريد.

أما موسم 2011-2012 فكان الأكثر للاعب الألماني من ناحية صناعة الأهداف، فقد لعب 20 كرة حاسمة لزملائه ترجمت إلى أهداف.

شاهد كل الأهداف التي صنعها أوزيل في الموسم المنصرم مع أرسنال

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فيديو اليوم السابع

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