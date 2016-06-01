اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بقضية "اقتحام قسم التبين"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأربعاء ، محاكمة 47 من المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم التبين"، وذلك بعد أن أجلتها لتقديم مستندات تخص أحد متهمى القضية.

وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة، عددا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

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