إصابة شخصين فى حادث تصادم بـ"صحراوى البحيرة"

أصيب شخصان فى حادث تصادم بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، بالقرب من مدينة وادى النطرون بالبحيرة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة وادى النطرون بحادث تصادم بالطريق الصحراوي الكيلو 102 اتجاه الإسكندرية دائرة المركز .

بالإنتقال تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم 9757 ع ج نقل قيادة "جمعه سعيد عبد الله الغنام 37 سنة سائق" والسيارة رقم 40692 نقل المنوفية قيادة "رامى محمد كامل 26 سنة سائق"، وذلك أثناء تهدئه السيارة الأولى لسرعتها بالطريق المشار إليه، وبمكان الحادث إصطدمت بمؤخرتها السيارة الثانية التى تصادف سيرها فى ذات الاتجاه.

أسفر الحادث عن إصابة قائدى السيارتين بجروح وكدمات وإشتباه كسور متفرقة بالجسم، وتم نقلهما لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون للعلاج، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

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