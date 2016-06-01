ضبط متهم بالفيوم زور حكما منسوب صدوره لمجلس الدولة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، متهما قام بتزوير حكم منسوب صدوره لمجلس الدولة يقضى بصرف مستحقات والدته المالية عن رصيد إجازتها من عملها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا بورود معلومات لمباحث الأموال العامة تفيد قيام "هاني ع ص 29 سنة" حاصل على دبلوم تجارة، بتقديم حكم مزور منسوب صدوره لمجلس الدولة يفيد صرف مستحقات والدته "ناهد ا ح موظفة بالمعاش" من رصيد الإجازات الخاصة بها، والتي كانت تعمل بالتأمين الصحى، بالاستعلام من مجلس الدولة أفاد بعدم صدور هذا الحكم وتم ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 4263 لسنة 2016 وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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