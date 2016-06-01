ضبط 3 قطع سلاح و10 خزائن وذخيرة بحوزة 3 أشخاص بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط 3 قطع سلاح و10 خزائن وذخيرة بدون ترخيص بحوزة 3 أشخاص بالمحافظة.

تلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط "خالد ع ا 42 سنة" نجار مسلح وبحوزته بندقية خرطوش محلى الصنع وطلقة من ذات العيار.

فيما تمكنت قوة أمنية من مركز شرطة دشنا بإشراف العقيد ابراهيم سليمان، رئيس فرع البحث الجنائى، من ضبط "عبد القادر ع ع 28 سنة مزارع" وبحوزته بندقية آلية و (150) طلقة من ذات العيار و (10) خزينة آلية وتم ضبط "نور ع ع 60 سنة" عامل بمركز قنا وبحوزته فرد روسى محلى الصنع.

تحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

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