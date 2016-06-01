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بالصور.. اخبار العراق .. القوات العراقية تواجه مقاومة عنيفة فى معركة الفلوجة

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بالصور.. اخبار العراق .. القوات العراقية تواجه مقاومة عنيفة فى معركة الفلوجة بالصور.. اخبار العراق .. القوات العراقية تواجه مقاومة عنيفة فى معركة الفلوجة
واصلت القوات العراقية الثلاثاء تقدمها لتحرير مدينة الفلوجة، أحد أبرز معاقل الجهاديين إلى الغرب من بغداد، رغم المقاومة العنيفة التى تواجهها، فيما يتصاعد القلق على المدنيين المحاصرين داخل المدينة.

وتنفذ قوات عراقية بينها قوات مكافحة الإرهاب والجيش والشرطة وأخرى موالية لها، عملياتها لليوم التاسع، بهدف تحرير مدينة الفلوجة من سيطرة الجهاديين، وبعد بدء عمليات الاقتحام الاثنين من ثلاثة محاور، حققت القوات التقدم الأكبر على المحور الجنوبى بعد اجتيازها جسر النعيمية.

وأعلن الفريق الركن عبد الوهاب الساعدى قائد عمليات تحرير الفلوجة أن ثمة مقاومة عنيفة من مسلحى التنظيم المتطرف، وقال لفرانس برس "هناك مقاومة من قبل تنظيم داعش"، موضحا أن "مسلحى داعش قاموا صباح اليوم (الثلاثاء) بشن هجوم ضد القوات العراقية فى منطقة النعيمية" الواقعة عند الأطراف الجنوبية للفلوجة.

وأضاف أن "نحو مئة مسلح من داعش نفذوا الهجوم بدون استخدام عجلات مفخخة أو هجمات انتحارية"، وأكد الساعدى أن "القوات العراقية تصدت للهجوم وقتلت 75 مسلحا، وواصلت تقدمها باتجاه مركز المدينة"، من دون أن يدلى بمعلومات عن عدد الضحايا فى صفوف القوات العراقية.

القوات العراقية تواجه مقاومة عنيفة فى معركة الفلوجة (1)

القوات العراقية تواجه مقاومة عنيفة فى معركة الفلوجة (2)

القوات العراقية تواجه مقاومة عنيفة فى معركة الفلوجة (3)

القوات العراقية تواجه مقاومة عنيفة فى معركة الفلوجة (4)

القوات العراقية تواجه مقاومة عنيفة فى معركة الفلوجة (5)

القوات العراقية تواجه مقاومة عنيفة فى معركة الفلوجة (6)

القوات العراقية تواجه مقاومة عنيفة فى معركة الفلوجة (7)

القوات العراقية تواجه مقاومة عنيفة فى معركة الفلوجة (8)

القوات العراقية تواجه مقاومة عنيفة فى معركة الفلوجة (9)

القوات العراقية تواجه مقاومة عنيفة فى معركة الفلوجة (10)
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