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اخبار الامارات .. الإمارات تفرج عن كندى بعد تبرئته من تهمة دعم متشددين

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اخبار الامارات .. الإمارات تفرج عن كندى بعد تبرئته من تهمة دعم متشددين اخبار الامارات .. الإمارات تفرج عن كندى بعد تبرئته من تهمة دعم متشددين
قال نشطاء فى بيان إن دولة الإمارات العربية المتحدة أفرجت يوم الثلاثاء عن كندى من أصل ليبى بعد تبرئته من مساعدة متشددين وإنه من المقرر أن يغادر البلاد اليوم الأربعاء.

كانت محكمة أمن الدولة العليا فى أبوظبى قضت يوم الاثنين ببراءة سالم العرادى ورجلى الأعمال الأمريكيين من أصل ليبى كمال الضراط ونجله محمد من تهمة دعم متشددين ليبيين.

وقالت حملة لإطلاق سراح العرادى إن السلطات أفرجت عنه فى الساعة العاشرة مساء بتوقيت أبوظبى، وذكر البيان "يرحب المحامون والعائلة بالإفراج لكنهم يتوخون الحذر لحين مغادرته للبلاد ولم شمله مع عائلته بسلام. سيواصل المسؤولون الكنديون فى صباح الغد تقديم المساعدة وسيرافقون العرادى إلى المطار."

وفى العاصمة الكندية أوتاوا أكد مصدر على صلة بالقضية إطلاق سراح العرادى وقال إنه سيغادر البلاد اليوم الأربعاء، واعتقل العرادى فى 2014 خلال زيارة للإمارات. واحتجز الضراط ونجله فى نفس العام.

وفى فبراير شباط قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعنى بالتعذيب إنه تلقى معلومات موثوقة بتعرض الرجال للتعذيب أثناء احتجازهم وهو اتهام تنفيه الإمارات.
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