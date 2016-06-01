طالب ووالده يحصلان على الترتيب الأول في اختبار الأول ثانوي

كرم مدير مكتب التعليم بالسويدي عبدالعزيز بن سليمان اليوسف مواطنا وابنه حصلا على المركز الأول في نتائج الثانوية العامة للصف الأول الثانوي لهذا العام.

حيث حصل المواطن زيد بن عبدالله بن بتال على المركز الأول بالصف الأول الثانوي القسم الليلي متزامنا مع حصول ابنه عبدالله على نفس الترتيب بنفس المرحلة بالقسم النهاري وذلك في ثانوية الثغر النموذجية الأهلية.

هذا وقد أثنى مدير مكتب التعليم بالسويدي على إنجاز المواطن وابنه مشيدا بالأب الطموح والابن المتميز.

كما قامت إدارة المدرسة ممثلة بالأستاذ عبدالله بن سعود المبدل بتكريم الأب وابنه نظير تفوقهما وإنجازهما المتميز.