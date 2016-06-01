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محافظ جنوب سيناء يشيد بمشروعات جهاز التعمير بالمحافظة

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محافظ جنوب سيناء يشيد بمشروعات جهاز التعمير بالمحافظة محافظ جنوب سيناء يشيد بمشروعات جهاز التعمير بالمحافظة
أشاد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بجهاز تعمير المحافظة على المشروعات التى تم نفذها من عدة مشروعات خدمية، خاصة الوديان.

جاء ذلك خلال افتتاح مشروع مركز تمكين المرأة بوادى السعال، أمس الثلاثاء، لتدريب السيدات البدويات على الكمبيوتر والتطريز والأشغال البدوية بتكلفة 200 ألف جنيه.

وافتتح المحافظ مركز التدريب الحرفى على المشغولات البدوية وجمع الأعشاب بتكلفة 500 ألف جنيه، كما تفقد المحافظ مشروع إنشاء النادى الاجتماعى تنفيذ الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بتكلفة 4 مليون جنيه، وأمر المحافظ بتنفيذ إنشاء حمام سباحة بالنادى لأول مرة بسانت كاترين.

من جانبه، قال سلامة مصنور، أحد البدو، إن المركز الذى تم افتتاحه يساعد الفتيات على تسويق المشغولات اليدوية بالمركز، فيما أوضحت حميدة سالم، مدربة بالمركز، أن المركز يساعد الفتيات على الحفاظ على التراث البدوى ويساعدها على عرض المنتج فيها، حيث يستفيد منه أكثر من 500 أسرة بدوية بسانت كاترين.

خالد فوده محافظ جنوب سيناء خلال الافتتاح (1)

خالد فوده محافظ جنوب سيناء خلال الافتتاح (2)

خالد فوده محافظ جنوب سيناء خلال الافتتاح (3)

خالد فوده محافظ جنوب سيناء خلال الافتتاح (4)

خالد فوده محافظ جنوب سيناء خلال الافتتاح (5)


>محافظ جنوب سيناء يتفقد مستشفى سانت كاترين بعد تجديده بتكلفة 27 مليون جنيه

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