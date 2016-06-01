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ضبط سلاح آلى وخرطوش وذخيرة بمنزل عامل فى قنا

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ضبط سلاح آلى وخرطوش وذخيرة بمنزل عامل فى قنا ضبط سلاح آلى وخرطوش وذخيرة بمنزل عامل فى قنا
تمكن ضباط مركز شرطة فرشوط، من ضبط سلاح نارى وخزائن وذخيرة بندقية خرطوش وبندقية آلية بدون ترخيص بمنزل عامل.

تلقي اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط بندقية خرطوش 29 طلقة من ذات العيار و (141) طلقة آلية و ( 3 )خزينة آلية بمنزل "ع.ع.ح" 25 سنة عامل بمركز فرشوط.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات بعد التحفظ على المضبوطات.


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