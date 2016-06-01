تحويل الأحداث التاريخية لأعمال مسرحية للأطفال بمكتبة حسن طوبار بالدقهلية
أقام الاختبار الأثرى سامح الزهار ، مسئول الوعى الأثرى و التنمية الثقافية لمناطق آثار شمال الدقهلية و ياسمين أحمد شلباية مدير مكتبة حسن طوبار ، وحرص المشتركون على إبراز مواهبهم فى مجالات التمثيل و الغناء و الموسيقى و الشعر و القصة القصيرة و الرسم .
وتم الإعلان عن مشروع " مسرحنا "والذى تأتى فكرته من تجسيد إحدى الموضوعات التاريخية بعد كتابتها بشكل مسرحى مع عمل الديكورات و الملابس الخاصة بالفترة الزمنية التى تدور فيها أحداث المسرحية، خاصة أن أغلب دول العالم أصبحت تعتمد على تحويل التاريخ المكتوب للأطفال إلى أعمال إبداعية لتيسير المعلومة التاريخية للطفل و غرس الانتماء الوطنى ومحبة التاريخ و التراث فى نفوس الأطفال بالشكل المحبب لهم.
تم ذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب الزهرى رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافى ، وعاطف عميرة مدير عام فرع ثقافة الدقهلية .
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