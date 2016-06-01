بالفيديو.. محافظ الدقهلية يزور المحامى المصاب فى حادث اقتحام نادى محاميّ طلخا

زار المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، مستشفى المنصورة العسكرى للاطمئنان على المحامى المصاب على خلفية أحداث اقتحام نادى نقابة المحامين فى طلخا، مساء الاثنين الماضى.

واستمع المحافظ للمحامى، وأكد له بأنه لن يسمح لأى شخص بانتهاك القانون، وأن المخالفين سينالون جزائهم وسيطبق عليهم القانون مهما كان شأنهم، مشدداً على أنه لا يقبل أن يتعرض أى من المواطنين للترهيب.

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