نائب المنصورة يستنكر اقتحام نادى المحامين: الشرطة أساءت تقدير الموقف

استنكر نبيل الجمل، المحامى وعضو مجلس النواب بدائرة أول المنصورة، ما قام به الخارجون عن القانون فى اقتحام نقابة المحامين ومقر ناديهم بطلخا.

وقال الجميل فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" : والمخطئ لابد أن يأخذ عقابه، اليوم أنا والنائب أحمد الشرقاوي، قابلنا عددا من الجهات السيادية، وأخطرناهم بالواقعة وأعلنا غضبنا الشديد، لمعاقبة المخطئ أيا كان موقعه، والمتسبب فى الأحداث، وفى إصابة المحامين.

وأضاف نائب المنصورة، معلقا على تأخر وصول قوات الأمن، "أنا لا أريد أن أسىء النية، وأعمل بنظرية المؤامرة فى تأخر الشرطة فى الوصول لمقر نادى المحامين، ولكن على أسوأ حال نقول إنهم أسأوا تقدير الموقف، وإساءة التقدير تلك كلفت المحامين الكثير من الدماء والأوجاع".

وقال "الجمل" معلقا" على مذكرة مديرية أمن الدقهلية، والتى تتهم محامين باعتراض طريق الشرطة وقطع الطريق "هيدخلوا فى نفق مظلم، سيتحول الصراع مابين الشرطة والمحامين، والمحامى من حقه أن يظهر استنكاره لتأخر قوات الشرطة، والاستنكار ليس معناه الاعتراض، وحضور الشرطة بعد 3 ساعات أمر غير مقبول، هل تريد مديرية الأمن أن تزيد الأمر وتحرم المحامين من أن يعلنوا استنكارههم، لافتا إلى أن المحامين قبضوا على 6 متهمين أصلا، والشرطة جات اشتغلت على الجاهز، لا يصح ذلك أبدا من الشرطة.

تفاصيل 6 ساعات اشتباكات بين "محامى طلخا" وبلطجية.. خارجون عن القانون يقتحمون مقر النقابة ليضرموا النار بها.. والأمن يصل بعد 3 ساعات.. إصابة 6 محامين والقبض على 15 متورطا 4 منهم ألقوا بأنفسهم فى النيل

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