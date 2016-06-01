مدير أمن الغربية يناقش استعدادات تأمين امتحانات الثانوية العامة

عقد اللواء نبيل عبد الفتاح السيد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، اجتماعا بمكتبه مع فريدة مجاهد وكيل وزارة التربية والتعليم، وقيادات المديرية ومديرية التربية والتعليم.

وقال بيان منذ قليل، إن الاجتماع ناقش استعدادات تأمين امتحانات الشهادة الثانوية العامة بدائرة المحافظة وما ستقوم به مديرية الأمن من تأمين لخطوط السير واللجان والاستراحات وعمل حرم آمن أمام اللجان وتعقيمها بمعرفة إدارة الحماية المدنية، وإزالة كافة الإشغالات والباعة الجائلين والقمامة.

وأضاف البيان، أن القيادات الأمنية وعدت بمضاعفة الجهد ومعاونة رجال الشرطة في تفعيل وتنفيذ القانون وبذل قصارى الجهد لتحقيق تأمين جميع اللجان والطلبة لتأدية الامتحانات فى جو أسرى، ومنع ما من شأنه الإخلال بالنظام العام.

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