محافظ الدقهلية يزور مصاب بأحداث نقابة المحامين فى المستشفى العسكرى

زار حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، مستشفى المنصورة العسكرى، للاطمئنان على أحد المحامين الذين أصيبوا فى أحداث اقتحام نادى نقابة المحامين بطلخا.

وأكد المحافظ فى بيان له، أنه لن يسمح لأى شخص بانتهاك القانون وأن المخالفين سينالون جزاءهم وسيطبق عليهم القانون مهما كان شأنهم، مشددا على أنه لا يقبل أن يتعرض أى مواطنن للترهيب.

وقال إنه فور علمه بالموضوع كان على تواصل دائم مع اللواء مدير الأمن، وأثناء الزيارة عرض المحامى مطلبا خاصا برخصة مبانى، وعلى الفور استدعى المحافظ رئيس مركز طلخا ووجه إليه بعرض ملف كامل عن الموضوع.

النيابة تنتدب الأدلة الجنائية ولجنة لحصر تلفيات مقر نقابة محامى طلخا