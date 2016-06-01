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اخبار ليبيا ..المبعوث الأممى لليبيا يدعو الأطراف إلى التوحد لدحر "داعش"

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اخبار ليبيا ..المبعوث الأممى لليبيا يدعو الأطراف إلى التوحد لدحر "داعش" اخبار ليبيا ..المبعوث الأممى لليبيا يدعو الأطراف إلى التوحد لدحر "داعش"
دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، كافة الأطراف الليبية إلى توحيد صفوفها لدحر تنظيم داعش الارهابى.

جاء ذلك فى تصريح للمبعوث الأممى إلى ليبيا عقب لقاءه الثلاثاء بباريس مع وزير الخارجية الفرنسى، جون مارك ايرولت، لبحث تتطورات الأوضاع فى الأراضى الليبية.

وشدد كوبلر، على ضرورة أن تخوض القوى الليبية معركة موحدة ضد داعش، الذى يعد العدو رقم واحد، داعيا كافة الأطراف فى الشرق والغرب الليبى إلى توحيد جهودها لتشكيل جيش مشترك تحت قيادة عامة موحدة، مؤكدا الحاجة لسد الفراغ السياسى والعسكرى وإستعادة سلطة الدولة فى ليبيا.

ومن جانبه، دعا وزير خارجية فرنسا، جون مارك ايرولت، إلى ضرورة تشكيل جيش وطنى ليبي، ووحدة قيادته العسكرية لمكافحة داعش بعد أن سيطر التنظيم على مدينة "سرت" الواقعة على مسافة 400 كم شرق طرابلس.

وشدد الجانبان، على دعم المجتمع الدولى لحكومة الوفاق الوطنى لفايز السراج، مشيرين إلى أنه لا يزال هناك الكثير من الجهد يتعين بذله.

يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية - التى تباشر مهامها منذ شهرين فى طرابلس - تواجه صعوبة فى إستعادة الإستقرار فى البلاد بسبب الانقسامات الداخلية وسيطرة داعش على بعض المناطق الليبية.
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