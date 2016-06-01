د. الغامدي: 100 ألف مواطن مصاب بفيروس التهاب الكبد سي بالمملكة

أوضح د. عبدالله بن سعيد الغامدي استشاري أمراض وزراعة الكبد وأمراض الجهاز الهضمي والمناظير، أن نسبة الإصابة بفيروس التهاب الكبد سي بالمملكة تصل الى 0.7 %، «أي قرابة مائة الف مواطن سعودي مصاب بالفيروس»، وتسعى وزارة الصحة بالتعاون مع الجمعية السعودية لأمراض وزراعة الكبد أن تحاول القضاء على المرض مع «رؤية المملكة 2030»، وهذا يتطلب تفعيل القيام بالمسح الطبي بالمملكة وعلاج قرابة 10000 مواطن سنوياً في جميع مراكز المملكة الطبية.

وأضاف د. الغامدي «أنه منذ عام 2014م بدأنا باستخدام علاج فموي جديد للمرضى المصابين بفيروس الكبد سي أثبت فاعليته الإيجابية للمرضى بنسبة تتراوح ما بين 95 - 100%، ويستخدم العلاج لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر، ويكلف العلاج من 25 ألف – 50 ألف ريال للمريض الواحد. جاء ذلك خلال اليوم التوعوي للتهاب الكبد الفيروسي سي الذي أقامته وحدة الجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى الملك فهد بجدة. وأشار د. عبدالرحمن بخش مدير مستشفى الملك فهد بجدة خلال كلمته الافتتاحية إلى أهمية إقامة مثل هذه الأيام التوعوية بهدف التثقيف والتعريف بالمرض وتقديم المعلومات للمرضى والمراجعين بشكل صحي يساهم بشكل عاجل بالشفاء بإذن الله، ويقلل أيضاً من فرص الإصابة بالمرض، هذا كما شكر الدكتور بخش جهود اللجنة المنظمة والمنسقين على إقامة هذا اليوم والمعرض التوعوي المصاحب له.