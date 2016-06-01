أخبار عاجلة

8 الصبح - العمائر والمباني الأثرية تنهار فى المعادي والأهالي تشتكي من "القبح الذي يزحف للمعادي" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الخيار" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

د. الغامدي: 100 ألف مواطن مصاب بفيروس التهاب الكبد سي بالمملكة

Google+ Print

أوضح د. عبدالله بن سعيد الغامدي استشاري أمراض وزراعة الكبد وأمراض الجهاز الهضمي والمناظير، أن نسبة الإصابة بفيروس التهاب الكبد سي بالمملكة تصل الى 0.7 %، «أي قرابة مائة الف مواطن سعودي مصاب بالفيروس»، وتسعى وزارة الصحة بالتعاون مع الجمعية لأمراض وزراعة الكبد أن تحاول القضاء على المرض مع «رؤية المملكة 2030»، وهذا يتطلب تفعيل القيام بالمسح الطبي بالمملكة وعلاج قرابة 10000 مواطن سنوياً في جميع مراكز المملكة الطبية.

وأضاف د. الغامدي «أنه منذ عام 2014م بدأنا باستخدام علاج فموي جديد للمرضى المصابين بفيروس الكبد سي أثبت فاعليته الإيجابية للمرضى بنسبة تتراوح ما بين 95 - 100%، ويستخدم العلاج لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر، ويكلف العلاج من 25 ألف – 50 ألف ريال للمريض الواحد. جاء ذلك خلال اليوم التوعوي للتهاب الكبد الفيروسي سي الذي أقامته وحدة الجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى الملك فهد بجدة. وأشار د. عبدالرحمن بخش مدير مستشفى الملك فهد بجدة خلال كلمته الافتتاحية إلى أهمية إقامة مثل هذه الأيام التوعوية بهدف التثقيف والتعريف بالمرض وتقديم المعلومات للمرضى والمراجعين بشكل صحي يساهم بشكل عاجل بالشفاء بإذن الله، ويقلل أيضاً من فرص الإصابة بالمرض، هذا كما شكر الدكتور بخش جهود اللجنة المنظمة والمنسقين على إقامة هذا اليوم والمعرض التوعوي المصاحب له.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة