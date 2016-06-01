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تيار المستقبل وحزب الله يؤكدان ضرورة إنجاز قانون جديد للانتخابات النيابية

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تيار المستقبل وحزب الله يؤكدان ضرورة إنجاز قانون جديد للانتخابات النيابية تيار المستقبل وحزب الله يؤكدان ضرورة إنجاز قانون جديد للانتخابات النيابية
أكد "حزب الله" و"تيار المستقبل" الحاجة الماسة للإسراع فى إنجاز قانون جديد للانتخابات النيابية اللبنانية تمهيدا لإجرائها.

ونوه ممثلو الحزب والتيار، خلال جلسة الحوار الـ29 بينهما مساء اليوم الثلاثاء، بجهود وزارة الداخلية اللبنانية والأجهزة الأمنية والعسكرية التى بذلوها لإنجاز الانتخابات البلدية.

ووفقا لبيان صادر حول جلسة الحوار، فقد ناقش المجتمعون التطورات السياسية وانعكاساتها، وقوموا مراحل الانتخابات البلدية والأجواء الديمقراطية الإيجابية التى رافقتها، والتى عززت الثقة بالدولة ومؤسساتها، وبالحاجة الماسة للإسراع فى إنجاز قانون جديد للانتخابات النيابية تمهيدا لإجرائها.

وانعقدت الجلسةً فى مقر رئيس مجلس النواب نبيه برى، بحضور المعاون السياسى للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، ووزير الصناعة حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله، عن "حزب الله"، بينما حضر عن "تيار المستقبل" مدير مكتب رئيس التيار سعد الحريري، نادر الحريري، ووزير الداخلية نهاد المشنوق، والنائب سمير الجسر، كما حضر الجلسة وزير المالية على حسن خليل ممثلاً لرئيس مجلس النواب.
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