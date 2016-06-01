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اجتماعات متواصلة بشأن أسعار التأمين.. وعبارة «السائق تحت التدريب» على السيارات ممنوعة

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جانب من افتتاح شعبة العزيزية

افتتح مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالله الزهراني أمس شعبة مرور العزيزية جنوب العاصمة الرياض بحضور مدير مرور منطقة الرياض اللواء الدكتور محمد البقمي واللواء علي الدبيخي وعدد من ضباط المرور ومركز المعلومات الوطني.

وقد تجول الزهراني والحضور على أقسام الشعبة واطلعوا على سير العمل القائم بها.

وأوضح اللواء الزهراني أن الإدارة العامة للمرور أن جهاز المرور أنهى تحضيراته للمشاركة في مهام اداء مناسك العمرة وذلك بتكليف عدد من ضباط وأفراد المرور لإنفاذ الخطة ميدانيا ودعمها بكل ما تتطلبه لإنجاح مهمة العمرة خلال شهر رمضان المبارك ليستطيع ضيوف الرحمن اداء مناسك العمرة بيسر وطمأنينة.

اللواء البقمي: تدشين شعبة مرور السلي والسير والحوادث في رماح والسليل.. قريباً

وأشار اللواء الزهراني أن الاجتماعات مازالت تعقد مع الجهات ذات العلاقة لما يعود بالنفع على المواطن في مايتعلق بأسعار التأمين على المركبات، مشيراً الى أن موضوع رفع المخالفات المرورية الاحدى عشرة المؤثرة على السلامة المرورية مازال يدرس بهدف الحد منها وتقليل الحوادث المرورية مبينا أنه تم البدء باستخدام تطبيق "باشر" لتسجيل المخالفات والمؤشرات إيجابية. وحول كثرة وضع ملصقات بعبارة "السائق تحت التدريب" بين اللواء الزهراني أن هذه اللوحات غير نظامية ولا يسمح بها، ولكن هناك من يجتهد بوضعها ونحن حاليا ننبه بأن ذلك ممنوع.

من جانبه أكد مدير مرور الرياض اللواء الدكتور محمد البقمي أن افتتاح شعب وأقسام جديدة للمرور يهدف إلى خدمة جميع مدن ومحافظات ومراكز وأحياء بلادنا الغالية، مؤكدا أن مرور الرياض سيفتتح قريبا شعبة مرور السلي لخدمة القاطنين شرق العاصمة وتدشين مهام وأعمال السير والحوادث بشعبة مرور محافظة رماح وشعبة محافظة السليل موضحاً أنه تم مؤخراً تدشين مهام السير والحوادث بشعب مرور حوطة سدير وثادق وتمير ومرات والجمش مؤخرا تحقيقا لتطلعات سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو أمير منطقة الرياض. وفي نهاية حفل الافتتاح كرم مدير عام المرور الجهات والضباط المساهمين في أعمال شعبة العزيزية.

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اللواء البقمي يتحدث في الحفل

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تكريم المقدم سعد القحطاني

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